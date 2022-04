Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 17.04.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz von Sonntag, den 17.04.2022

Landkreis Verden

+++ Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer +++ Unfall auf Südbrücke +++ Osterfeuer Verden +++ Gasflasche entzündet sich +++ Schlägerei beim Osterfeuer +++ Verkehrsunfall in Ottersberg +++ Verkehrsunfall in Blender +++

Aufmerksamer Verkehrsteilnehmer

Ottersberg. Am Samstag gegen 12:20 Uhr, teilte ein Autofahrer über Notruf einen Sattelzug mit, bei dem er befürchte, dass dieser einen Reifen verlieren würde. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel konnten den Sattelzug aus Spanien an der Rastanlage Grundbergsee stoppen. Bei der Kontrolle staunten sie dann nicht schlecht. An der Zwillingsbereifung der Zugmaschine war ein innerer Reifen geplatzt und hatte sich nahezu vollständig von der Achse gelöst. Nur Dank des äußeren Reifens war die Lauffläche noch nicht auf der Fahrbahn verteilt worden und ein Unfall passiert. Dem 53-jährigen Fahrer wurde die Weiterfahrt bis zum Wechsel untersagt, es wurde eine Sicherheitsleistung erhoben.

Unfall auf Südbrücke

Verden. Am Samstagnachmittag kam es in Verden auf der Südbrücke zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Der 30-jährige Fahrer eines VW befuhr die Südbrücke in Richtung Hönisch. Kurz vor der Aussichtsplattform kommt er mit seinem Fahrzeug zu weit nach links und gerät in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommende 57-jähriger Mann konnte mit seinem Opel Corsa nicht mehr ausweichen, sodass es zum Zusammenstoß kam. Glücklicherweise kamen alle Insassen mit dem Schrecken davon. Die Polizei beziffert den Schaden auf ca. 20.000EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Osterfeuer Verden

Verden/Dörverden. Am vergangenen Samstag fanden im gesamten Landkreis Verden etliche Osterfeuer statt. Bei schönstem Wetter lockten die jeweilige Osterfeuer zahlreiche Besucher an. Aus polizeilicher Sicht kann ein positives Fazit gezogen werden. Nur vereinzelnd mussten die Beamten der Verdener Polizei ausrücken, um kleinere Streitigkeiten zu schlichten. Zu größeren Polizeieinsätzen kam es nicht.

Gasflasche entzündet sich

Verden. Mit einem großen Schrecken kamen die Teilnehmer einer kleinen privaten Grillrunde davon. Nach dem Anlassen des Grills strömte Gas aus der Flasche und entzündete sich. Die Stichflamme brannte seitlich in Richtung Hauswand. Herumstehendes Inventar und Gartenmöbel entzündeten sich. Die sehr zügig eingetroffene Feuerwehr konnte ein Ausbreiten der Flammen verhindern und den Brand schnell ablöschen. Alle Anwesenden blieben glücklicherweise unverletzt.

Schlägerei beim Osterfeuer

Achim/Uphusen. Anlässlich des Osterfeuers am Arenkamp in Uphusen kam es am Samstagabend zu einer Schlägerei, an der mehrere Personen beteiligt waren. Dabei wurde auch Pfefferspray durch eine Person versprüht. Eine Person musste leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht werden. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen die beteiligten Personen. Während der Sachverhaltsaufnahme wurden zwei Beamte durch einen unbeteiligten alkoholisierten 15- jährigen Jugendlichen aus Achim vulgär beleidigt. Er verhielt sich auch nachdem er darauf angesprochen wurde uneinsichtig und gewaltbereit, so dass er nach Hause gebracht und an seine Eltern übergeben wurde.

Dies war der einzige nennenswerte Einsatz den die Polizei im Zustandigkeitsbereich des PK Achim verzeichnete. Ansonsten verliefen die zahlreichen Osterfeuer äußerst friedlich.

Verkehrsunfall in Ottersberg

Ottersberg. Eine 24-jährige Autofahrerin aus Langwedel befuhr am Samstagnachmittag in Ottersberg/Grasdorf die Grasdorfer Straße in Richtung Posthausen. An der Kreuzung in Grasdorf übersah sie einen von rechts kommenden 32-jährigen Hamburger Autofahrer und nahm ihm die Vorfahrt. Bei dem Unfall entstand nur Sachschaden an den Fahrzeugen, die beiden Fahrer blieben unverletzt.

Verkehrsunfall in Blender

Blender. Am Samstagnachmittag kam es in Blender/Einste auf der Holtumer Hauptstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Motorrad. Eine 22-jährige Fahrerin aus Bremen kam im Kurvenbereich der Holtumer Hauptstraße vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und stürzt mit ihrem Krad zu Boden. Sie verletzte sich dabei leicht.

Landkreis Osterholz

+++ Osterfeuer Landkreis Osterholz +++

Osterfeuer Landkreis Osterholz

LK OHZ. Im Landkreis Osterholz fanden am Ostersamstag zahlreiche Osterfeuer statt. Die Feierlichkeiten verliefen äußerst friedlich. Bis auf wenige kleinere Streitigkeiten verzeichnete die Polizei Osterholz keine nennenswerte polizeiliche Einsätze. Zu Straftaten kam es bei den Feierlichkeiten nicht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell