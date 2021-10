Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidums Heilbronn vom 14.10.2021

Heilbronn (ots)

Heilbronn/Barcelona: Fahndungserfolg der Heilbronner Polizei

Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen endete die Flucht zweier am 22. September aus dem KAW Weinsberg entwichenen Person am Mittwochabend in der spanischen Metropole Barcelona. Die Fahndung des Polizeipräsidiums Heilbronn konnte durch intensive verdeckte Maßnahmen die Spur der 28 und 36 Jahre alten Männer aufnehmen. Dadurch war bekannt, dass die Männer sich allein gestern in mehreren europäischen Ländern aufgehalten haben. Durch die gute internationale justizielle und polizeiliche Zusammenarbeit, insbesondere die intensive Unterstützung der Staatsanwaltschaften Rottweil, Mosbach und Heilbronn sowie der Zielfahndung des Landeskriminalamts Baden-Württemberg, konnten die Entwichenen am Mittwochabend in Barcelona durch die lokalen Behörden festgenommen werden. Mit Hochdruck weiter geht indes die Suche nach den weiterhin abgängigen beiden 24 und 40 Jahre alten Männer weiter. Um die noch laufenden Fahndungsmaßnahmen nicht zu gefährden, können zu den aktuellen Festnahmen keine detaillierteren Informationen bekannt gegeben werden.

