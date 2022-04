Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++Grillkohle verursacht Feuer++Rentnerin verwechselt Gas- mit Kupplungspedal++Praxisräume von Einbrechern heimgesucht++Diebe erbeuten Schmuck++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

Grillkohle verursacht Feuer

Verden. Unachtsamer Umgang mit heißer Grillkohle dürfte in der Nacht zu Donnerstag am Niedersachsenring ein Feuer verursacht haben, das zum Glück ohne größere Folgen geblieben ist. Laut Zeugenangaben sollen die Glutreste aus einem oberen Stockwerk vom Balkon geworfen worden sein und so den Sonnenschirm einer Parterrewohnung in Brand gesetzt haben. Der Sonnenschirm wurde dadurch erheblich beschädigt und ist nicht mehr zu gebrauchen. Weitere Gegenstände wurden nicht beschädigt. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet.

Rentnerin verwechselt Gas- mit Kupplungspedal Langwedel. Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro ist am Mittwochvormittag bei einem Verkehrsunfall in der Straße "An der Eisenbahn" entstanden. Eine 81-jährige Autofahrerin verwechselte Gas- und Kupplungspedal und kam mit ihrem VW-Kleinwagen von der Straße ab. Sie touchierte einen Betonpfeiler sowie einen Verteilerkasten der Telekom und landete schließlich auf einem angrenzenden Acker. Die Fahrerin blieb unverletzt. Allerdings entstand an ihrem Wagen ein erheblicher Schaden.

Praxisräume von Einbrechern heimgesucht

Thedinghausen. Durch ein Fenster sind bislang unbekannte Einbrecher in der Nacht zu Mittwoch in die Räumlichkeiten einer Praxis in der Verdener Straße eingedrungen und haben nach vorhandenen Wertgegenständen gesucht. Zusätzlicher Schaden wurde durch das Aufbrechen weiterer Türen verursacht. Insgesamt beläuft sich die Höhe des entstandenen Schadens auf mehrere Tausend Euro. Der Einbruch wurde am Mittwochmorgen entdeckt. Zu diesem Zeitpunkt waren die Täter schon nicht mehr am Tatort. Die Polizei ermittelt wegen schweren Diebstahls und sucht nach etwaigen Zeugen. Hinweise nimmt das Polizeikommissariat in Achim unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Diebe erbeuten Schmuck

Osterholz-Scharmbeck. Bei einem Diebstahl im Ortsteil Sandhausen haben bislang unbekannte Diebe am Mittwoch mehrere Schmuckstücke erbeutet. Der Wert liegt der Gegenstände liegt im unteren vierstelligen Bereich. Die Täter blieben bislang unerkannt. Nach ihnen fahndet jetzt die örtliche Polizei. Zeugen, die in den Mittagsstunden in der Straße "Am Mühlenbach" verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei in Osterholz-Scharmbeck zu melden.

