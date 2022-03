Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Dreirädriges Kleinkraftrad stürzt bei Unfall auf die Seite - Fahrer schwer verletzt

Espelkamp (ots)

Infolge eines missglückten Überholmanövers einer Verkehrsteilnehmerin hat sich am Mittwochmorgen der 37 Jahre alte Fahrer eines motorisierten dreirädrigen Kleinkraftrads schwere Verletzungen zugezogen.

Den Erkenntnissen der Polizei zufolge hatte der Espelkamper gegen 9.35 Uhr die Leverner Straße auf seinem mit einer Ladefläche ausgestatteten Transportfahrzeug in Richtung Vehlage befahren. Hinter dem Mann befand sich zur gleichen Zeit eine 41 Jahre alte Opel-Fahrerin - ebenfalls aus Espelkamp. Die beabsichtigte das langsamer fahrende dreirädrige Fahrzeug zu überholen und leitete hierzu einen Überholvorgang ein. Als der 37-Jährige offenbar in diesem Moment beabsichtigte, nach links in den "Rehwinkel" abzubiegen, kam es in Höhe des Einmündungsbereichs zur Kollision der Fahrzeuge. Hierbei stürzte das Kleinfahrzeug dem Polizeibericht zufolge samt seines angeschnallten Fahrers um. Die Opel-Fahrerin eilte dem Mann zur Hilfe und wählte den Notruf. Rettungskräfte brachten ihn schwer verletzt nach Lübbecke ins Krankenhaus. Die Frau selbst blieb unverletzt.

Zur Unfallaufnahme musste die Leverner Straße von den Beamten zeitweise vollgesperrt werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

