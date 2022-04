Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: Pressemeldung der PI Verden/Osterholz vom 23.04.2022

Landkreise Verden & Osterholz (ots)

Landkreis Verden

Wendemanöver endet im Graben

Döhlbergen. Am frühem Samstagmorgen wollte ein 27jähriger aus Bremen mit zwei Freunden nach einer Feier nach Hause fahren und wendete dafür seinen Opel auf der Hauptstraße in Döhlbergen. Dabei fuhr er ein Stück zu weit nach vorn und landete im Straßengraben. Bei der Unfallaufnahme konnten die Beamten dann einen Atemalkoholwert von 2,12 Promille feststellen. Der Führerschein des 27jährigen wurde sichergestellt und der Opel abgeschleppt. Verletzt wurde dabei zum Glück niemand. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 1000EUR.

Zigarettenautomat in Riede aufgehebelt

Riede. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Riede in der Bremer Straße zu einem Einbruchsdiebstahl aus Zigarettenautomat. Augenscheinlich wurde das Gehäuse des Zigarettenautomaten mit einem unbekannten Werkzeug geöffnet. Durch den oder die Täter wurden die enthaltenen Zigaretten sowie das Bargeld entwendet. Zum Umfang des erlangten Diebesgutes können zurzeit keine detaillierten Angaben gemacht werden.

Wer Angaben zum Geschehensablauf machen kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Thedinghausen unter der Rufnummer 04204-914380.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Verden. Am frühen Samstagmorgen fiel auf der A27 in Höhe Verden ein BMW durch Schlangenlinien auf. Bei der anschließenden Kontrolle der 57-jährigen Fahrerin aus Bremen wurde festgestellt, dass sie unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab 1,13 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Landkreis Osterholz

Verkehrsunfall in Worpswede

Worpswede. Am Freitagnachmittag ereignete sich in der Hembergstaße in Worpswede ein Verkehrsunfall, bei dem eine 59-jährige Worpswederin schwer verletzt wurde. Die Toyota-Fahrerin kam aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Die Landesstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung für etwa 45 Minuten voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf etwa 10 000,-

