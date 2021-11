Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wohnungsbrand mit hohem Sachschaden

Linz am Rhein (ots)

Am Samstagnachmittag, den 06.11.2021 mussten Kräfte der Polizeiinspektion Linz am Rhein, sowie der Feuerwehren Linz, Ockenfels und Leubsdorf zu einem Wohnungsbrand am Grabentor in Linz am Rhein ausrücken. Durch einen Zeugen wurde zuvor eine erhebliche Rauchentwicklung im Obergeschoss eines dortigen Gemeindehauses wahrgenommen. Brandursächlich war nach ersten Ermittlungen ein eingeschalteter Herd, welchen der Bewohner vor Verlassen der Wohnung vergessen hatte auszuschalten. Trotz schneller Bekämpfung des Brandherdes entstand ersten Schätzungen zufolge ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Während des Brandes befanden sich keine Personen im Gebäude - lediglich ein Hund und eine Katze wurden durch die Feuerwehr gerettet.

