Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Sachbeschädigung an einer Fensterscheibe des Fitnessstudio Fit+

Hamm (Sieg) (ots)

In der Nacht von Donnerstag den 04.11.2021, auf Freitag den 05.11.2021, warf ein bislang unbekannter Täter eine Glasflasche auf eine der großen Außenscheiben des Fitnessstudio "Fit+" in der Lindenallee 5 in Hamm (Sieg). Die Scheibe wurde vollständig zerstört. Der Schaden wird auf circa 1500,-EUR beziffert. Zeugen die sachdienliche Angaben zur Tat machen können werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Altenkirchen zu melden.

