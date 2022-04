POL-VER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Verden/Osterholz

Polizeiinspektion Verden / Osterholz

LANDKREIS VERDEN

Alkoholisiert auf der A27

Achim. Beamte der Autobahnpolizei Langwedel haben am Sonntagmorgen gegen 5:30 Uhr einen alkoholisierten Volvo-Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Zuvor war der 49-Jährige durch eine unsichere Fahrweise auf der A27 aufgefallen. Ein Atemalkoholtest ergab bei der anschließenden Verkehrskontrolle einen Wert von 0,9 Promille, woraufhin der Führerschein des Mannes sichergestellt und eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

Polizei stoppt berauschten Autofahrer

Verden. Am Sonntagabend gegen 19:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Verden einen 24-jährigen VW-Fahrer auf der Nienburger Straße. Ein Drogentest verlief positiv, woraufhin eine Blutentnahme durchgeführt und ein Verfahren eingeleitet wurde. Der junge Mann muss sich nun auf ein hohes Bußgeld sowie auf ein Fahrverbot einstellen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Einbruch in Bäckerei

Schwanewede/Neuenkirchen. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in die Bäckerei im Verbrauchermarkt an der Landstraße eingebrochen. In der Nacht auf Sonntag stahlen sie aus der Bäckerei Bargeld und flohen anschließend unerkannt. Die Polizei Osterholz hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise möglicher Zeugen nehmen die Beamten unter Telefon 04791/3070 entgegen.

Einbrecher suchen Sportverein heim

Axstedt. Einbrecher haben in der Nacht auf Sonntag das Sportgelände des TV Axstedt heimgesucht. Gewaltsam öffneten sie einen Vereinsschuppen an der Schulstraße, entwendeten hier jedoch nichts. Aus einem zweiten Schuppen stahlen sie hingegen einen hochwertigen Grill, mit dem sie unerkannt flüchten könnten. Täterhinweise liegen der Polizei nicht vor. Anwohner oder sonstige mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

