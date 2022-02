Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Täter sprengen Geldautomaten - Kripo ermittelt

Neuss (ots)

Bislang unbekannte Täter sprengten in der Nacht zu Freitag (04.02.2022), gegen 02:23 Uhr, einen Geldautomaten einer Bank an der Bergheimer Straße in Neuss-Reuschenberg.

Anwohner, die durch die Detonation aufmerksam geworden sind, beschrieben, dass anschließend drei Personen mit einem dunklen Pkw VW in Richtung AS Neuss-Reuschenberg flüchteten.

Nach ersten Erkenntnissen konnte keine Tatbeute erlangt werden.

Durch die Sprengung wurden der Geldautomat zerstört und die Räumlichkeit stark beschädigt.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen unter Beteiligung eines Polizeihubschraubers blieben bislang ohne Erfolg.

Die Ermittlungen dauern derzeit noch an. Wöf.

