POL-NE: Gerissene Bremsscheiben - Polizei zieht Lkw aus dem Verkehr - Bilder im Anhang

Neuss, Düsseldorf (ots)

Aufgrund regionaler Bezüge teilen wir nachfolgende Pressemeldung des Polizeipräsidiums Düsseldorf

Einen Lkw mit erheblichen verkehrsgefährdenden Mängeln zog die Düsseldorfer Polizei gestern Mittag aus dem Verkehr. Der Fahrer fuhr mit gerissenen Bremsscheiben.

Ein 70-jähriger Deutscher war gegen 12:50 Uhr mit seinem mit schweren Metallrohren beladenen Lkw auf dem Südring unterwegs. Dort fiel er den Beamten des Verkehrsdienstes auf, die das Fahrzeug in Neuss auf der Schanzenstraße genauer ins Visier nahmen. Dabei stellten die Polizisten fest, dass die Bremsscheiben an der Vorderachse über die komplette Breite gerissen waren. Dem 70-Jährigen wurde die Weiterfahrt wegen der Gefährdung der Verkehrssicherheit an Ort und Stelle untersagt. Ihm drohen ein Bußgeld in Höhe von mindestens 180 Euro und ein Punkt. Dem Fahrzeughalter drohen ebenfalls ein Bußgeld in Höhe von mindestens 270 Euro und ein Punkt. Die Ermittlungen dauern an.

