Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Zwei Verletzte ++ Unfall auf der Ahneberger Straße ++ Zigarettenautomat aufgehebelt ++ Taschendiebinnen im Verbrauchermarkt ++ Scheibe eingeschlagen ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

Zwei Verletzte

Langwedel. Bei einem Verkehrsunfall auf der Feldstraße (K9) wurden am Dienstag kurz vor 11 Uhr zwei Personen verletzt. Eine 51-jährige VW-Fahrerin bog von der Lindholzer Straße auf die K9 ein und übersah dabei eine herannahende und vorfahrtberechtigte 21-jährige Ford-Fahrerin, die einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. Beide Frauen wurden leicht verletzt, ein Rettungswagen war aber nicht erforderlich. Der Schaden an den Autos beträgt rund 8000 Euro.

Unfall auf der Ahneberger Straße

Dörverden. Auf der Ahneberger Straße (K14) ereignete sich am Dienstag gegen 13:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Eine 73-jährige Honda-Fahrerin befuhr die K14 aus Verden kommend in Richtung Westen. Aus unbekannten Gründen kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Aufgrund ihrer Verletzungen wurde sie mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren. Am Pkw entstand ein Totalschaden, die Schadenhöhe beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Zigarettenautomat aufgehebelt

Riede. In der Nacht auf Dienstag hebelten unbekannte Täter an der Straße Auf dem Felde einen Zigarettenautomaten auf. Die Täter erlangten diverse Zigarettenschachteln und Bargeld, anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute unerkannt. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nehmen die Beamten unter Telefon 04202/9960 entgegen.

Taschendiebinnen im Verbrauchermarkt

Achim. Die Polizeiinspektion Verden/Osterholz warnt nochmals vor Taschendieben in Verbrauchermärkten. Am Dienstagvormittag griffen sie in einem Discounter an der Bremer Straße zu. Als ein 90-jähriger Kunde hier versehentlich etwas fallen ließ, kamen drei Frauen auf ihn zu, um ihm vermeintlich zu helfen. Als das verdächtige Trio bereits fortgegangen war, musste der Senior feststellen, dass seine Geldbörse samt Inhalt gestohlen war. Die Polizei Achim hat die Ermittlungen aufgenommen und warnt zugleich vor derartigen Diebstählen in Geschäften. Gut geschützt vor Taschendieben ist man, wenn man Geldbörsen in verschlossenen Innentaschen eng am Körper trägt.

LANDKREIS OSTERHOLZ

Scheibe eingeschlagen

Ritterhude/Ihlpohl. Unbekannte Täter schlugen in der Nacht auf Dienstag eine Seitenscheibe eines Kleintransporters ein, der auf einem Firmenparkplatz an der Von-Liebig-Straße geparkt war. Unklar ist noch, ob die Täter anschließend Diebesgut erlangten. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 04791/3070 bei der Polizei Osterholz zu melden.

