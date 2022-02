Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Kupferdiebstahl an Heiligenhäuschen

Cochem (ots)

Unbekannte Täter demontierten im Zeitraum von Freitag, den 18.02.2022 bis Samstag, 20.02.2022 an dem "Heiligenhäuschen" am Rande der Ortschaft Hauroth/Eifel sämtliche Kupferdachrinnen und Kupferfallrohre und entwendeten diese. Der hierbei entstandene Schaden für die Gemeinde Hauroth beläuft sich auf ca. 2.000.- EUR Hinweise bitte an die Polizei Cochem (02671/984-0)

