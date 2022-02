Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugen gesucht nach Diebstahl von Wohnmobil

Kaifenheim (ots)

In der Nacht von Montag, den 21.02.2022 auf Dienstag, den 22.02.2022 wurde aus der Hofeinfahrt eines Einfamilienhauses in Kaifenheim ein Wohnmobil der Marke Fiat "Amundsen" entwendet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cochem, 02671 9840, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell