Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach einer Verkehrsunfallflucht

Mayen (ots)

Am Montag, den 21.02.2022, zwischen 19:30 Uhr und 20:15 Uhr ereignete sich in der Goethestraße in 56727 Mayen eine Verkehrsunfallflucht. Augenscheinlich befuhr der unbekannte Unfallverursacher die Goethestraße in Richtung Schillerstraße und touchierte hierbei aufgrund ungenügenden Sicherheitsabstandes einen parkenden PKW. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell