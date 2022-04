Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Betrugsmasche per "WhatsApp" - angeblich neue Telefonnummer täuscht Opfer im Lahn-Dill-Kreis

Dillenburg (ots)

--

In den zurückliegenden Tagen ergaunerten Betrüger mit einer vorgetäuschten Notsituation eines Angehörigen Geld von ihren Opfern. Die Polizei warnt davor, auf die per WhatsApp verschickten Textnachrichten zu reagieren und empfiehlt diese umgehende zu löschen!

Auch bei diesem Betrug bedienen sich die Täter einer gängigen Masche. Um die Emotionen ihrer Opfer zu triggern, täuschen die Betrüger eine angebliche Notsituation eines Familienangehörigen vor. Allerdings suchen die Betrüger nicht - wie bei den klassischen Schockanrufen - per Telefongespräch den Kontakt mit ihren Opfern, sondern nutzen Textnachrichten des Messengerdienstes "WhatsApp". Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Betrugskommissariates der Kriminalpolizei bearbeiten derzeit vermehrt Fälle, bei denen die Täter auf diese Art und Weise niedrige vierstellige Euro-Beträge ergaunerten.

In denen der Polizei bekanntgewordenen Fälle erhielten die Opfer WhatsApp-Textnachrichten von vermeintlichen Angehörigen über eine bis dato unbekannte Handynummer. Im Text weist dann beispielsweise der mutmaßliche Sohn oder die Tochter daraufhin, dass dies die neue Handynummer sei und bittet gleichzeitig aufgrund einer Notlage um die Überweisung eines Betrages an ein ebenfalls in der Nachricht aufgeführtes Konto. Um den Lieben aus der "Patsche" zu helfen, überwiesen die Angeschriebenen den geforderten Betrag an die ihnen nicht bekannte Kontoverbindung. Erst bei einem späteren Kontakt mit dem Sohn oder der Tochter fiel der Betrug auf - allerdings waren die Überweisungen dann meist nicht mehr zu stoppen. Im Lahn-Dill-Kreis überwiesen die Opfer Beträge zwischen 1.200 und 1.900 Euro.

Um nicht Opfer der Masche zu werden, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Speichern Sie nicht sofort die unbekannte Nummer ab. Überprüfen sie erst, ob es sich bei der neuen Nummer tatsächlich um die Ihres Kindes oder Ihres Verwandten handelt. Hierzu eignet sich nicht die Chatfunktion. Besser ist ein Anruf oder optimalerweise ein Video-Anruf. - Überweisen Sie niemals Geld, ohne vorher mit dem betreffenden Angehörigen persönlich gesprochen zu haben. - Falls Sie mit Festnetz- oder Handynummer im öffentlichen Telefonbuch stehen, veranlassen Sie das Löschen der Nummer. So erschweren sie Betrügern das Leben. - Reden Sie mit Freunden und Verwandten über die Betrugsmaschen. - Informieren Sie die Polizei, wenn Sie Opfer eines Betrugs wurden.

Guido Rehr, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill, übermittelt durch news aktuell