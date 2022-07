PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: +++Beim Scheibe einschlagen verletzt+++Aggressiver Radfahrer tritt gegen Auto+++Schwerverletzt bei Unfall auf der B 54+++

Bad Schwalbach (ots)

1. Beim Scheibe einschlagen verletzt,

Rüdesheim, Schifferstraße, Mittwoch, 27.07.2022, 23:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnertag hat sich ein Mann in Rüdesheim schwer verletzt als er eine Schaufensterscheibe einschlug. Der 24-Jährige war alkoholisiert in der Schifferstraße unterwegs und schlug dort mit der Faust eine große Glasscheibe an einem Haus ein. Hierbei zog er sich eine schwere Schnittverletzung zu. Die Hausbesitzer riefen die Polizei zum Tatort. Der 24-Jährige war bereits geflohen, konnte aber anhand der Blutspur, der die Beamten nur folgen mussten, in seiner Wohnung angetroffen werden. Rettungssanitäter versorgten die Wunde und brachten den Mann in ein Krankenhaus. Einen Grund für das Einschlagen der Scheibe konnte der 24-Jährige nicht nennen. Er muss sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten. Das THW schloss die zerstörte Scheibe provisorisch, der Sachschaden wird auf 800 EUR geschätzt.

2. Aggressiver Radfahrer tritt gegen Auto, Rüdesheim, Auf der Lach, Mittwoch, 27.07.2022, 08:45 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen beleidigte ein Radfahrer in Rüdesheim einen Autofahrer und trat gegen das Fahrzeug. Ein 51-Jähriger war mit einem VW auf der Europastraße in Richtung Geisenheim unterwegs. Aufgrund des dichten Verkehrsfuhr den Mann langsamer als erlaubt. Dies missfiel offenbar einem unbekannten Radfahrer, der aggressiv auf die Fahrweise der Autos reagierte und den 51-Jährigen beleidigte. Der Autofahrer hielt daraufhin auf dem Busparkplatz in der Nähe der Polizeistation Rüdesheim an, um den Radfahrer zur Rede zu stellen. Hierbei wurde der Mann allerdings nur weiter beleidigt und der immer noch aggressive Radfahrer trat gegen die Autotür des 51-Jährigen. Als der Autofahrer mit dem Radfahrer zur Polizei rüber gehen wollte, um den Konflikt zu klären und Anzeige zu erstatten, flüchtete der Radfahrer. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Die Polizei in Rüdesheim nimmt Hinweise unter der Rufnummer 07722/9112-0 entgegen.

3. Müllcontainer brennen,

Geisenheim und Bad Schwalbach, Donnerstag, 28.07.2022, 01:00 Uhr und 03:40 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag brannten Müllcontainer an Unterkünften in Bad Schwalbach und Geisenheim. Zuerst wurden Feuerwehr und Polizei gegen 01:00 Uhr zur ehemaligen Tannenwaldklinik in Bad Schwalbach gerufen. Dort stand ein Container mit Sperrmüll in Flammen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 200 EUR. Zu einem weiteren, brennenden Müllcontainer wurden Feuerwehr und Polizei gegen 03:40 Uhr in die Dr.-Schramm-Straße in Geisenheim gerufen. Dort brannte ein Müllcontainer auf dem Schulhof der Rheingauschule. Auch hier konnte der Brand schnell gelöscht und ein Ausbreiten des Feuers verhindert werden. Der Sachschaden betrug in Geisenheim circa 1.500 EUR. In beiden Fällen wird davon ausgegangen, dass die Container angezündet wurden. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611/345-0 entgegen.

4. Schwerverletzt bei Unfall auf der B 54, Taunusstein, Bundesstraße 54, Mittwoch, 27.07.2022, 20:10 Uhr

(wie) Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B 54 bei Taunusstein wurden am Mittwochabend drei Menschen verletzt, einer davon schwer. Eine 25-Jährige befuhr mit einem Mitsubishi die B 54 von Taunusstein in Richtung Bad Schwalbach. In einer Rechtskurve geriet sie mit ihrem Fahrzeug in den Gegenverkehr und prallte frontal in den entgegenkommenden VW eines 64-Jährigen. Bei der Kollision wurden alle drei Insassen der Fahrzeuge verletzt, die 25-Jährige im Mitsubishi und eine 57-Jährige Beifahrerin im VW schwer. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Behandlung in Krankenhäuser. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurden die Autos sichergestellt und ein Gutachter zur Unfallursachenerforschung beauftragt. Die B 54 wurde während der Polizei- und Rettungsmaßnahmen voll gesperrt. Der Sachschaden wird auf 20.000 EUR geschätzt. Die Fahrbahn musste anschließend von einer Spezialfirma gereinigt werden.

5. Verletzte bei Auffahrunfall,

Bad Schwalbach, Bahnhofstraße, Mittwoch, 27.07.2022, 10:20 Uhr

(wie) Bein einem Auffahrunfall in Bad Schwalbach wurde am Mittwochvormittag eine Frau verletzt. Eine 57-Jährige befuhr mit einem Peugeot die Bahnhofstraße in Richtung B 54. An der Kreuzung zur B 54 hielt sie an, um vorfahrtsberechtigten Verkehr passieren zu lassen. Dies bemerkte eine 38-Jährige in einem Renault zu spät und fuhr auf den Peugeot auf. Bei der Kollision wurde die 57-Jährige leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 1.300 EUR geschätzt.

