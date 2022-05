Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Westerstede/Torsholt; Diebe stehlen Bargeld und EC-Karte aus Wohnhaus +++

Oldenburg (ots)

Bereits am vergangenen Montag, den 09.05.2022, 17:00 - 18:45 Uhr, haben vermutlich zwei bislang unbekannte Männer das unverschlossene Wohnhaus einer Torsholterin betreten. Vom Küchentisch entwendeten sie einen Briefumschlag, in dem sich ca. 300 Euro Bargeld befand. Ferner wurde aus einem Portemonnaie zielgerichtet eine EC-Karte entwendet. Diese nutzten die Täter, um hiermit in Bad Zwischenahn und in Bremen mehrere Geldverfügungen über mehr als 1000 Euro vorzunehmen. Der Diebstahl des Geldes und der EC-Karte war der Geschädigten erst aufgefallen, nachdem sie ein aufmerksamer Bank-Mitarbeiter angerufen und sie auf die auffälligen Geldabhebungen hingewiesen hatte. Die Anzeigen wurde deshalb erst am 16.05.2022 durch die Polizei aufgenommen. Die Geschädigte hatte am 09.05.2022 einen Mann auf ihrem Grundstück wahrgenommen. Dieser soll ca. 25-30 Jahre gewesen sein und schlank gewesen sein; er trug dunkle, kurze Haare. Beobachtet wurde zudem ein dunkler -vermutlich schwarzer-, größerer PKW, Hersteller VOLVO mit OHZ-Kennzeichen. Der PKW stand in dem gegenüber liegenden Waldgebiet. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu dem PKW und/oder den Insassen machen können, sich bei der Polizei in Westerstede (04488/833-115) zu melden.

