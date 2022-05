Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrecher flüchtet durchs Fenster +++

Oldenburg (ots)

Ein versuchter Wohnungseinbruch wurde der Polizei am Sonntag aus der Breslauer Straße gemeldet.

Eine 57-jährige Frau sei ihren Angaben zufolge am Sonntagmorgen gegen 5 Uhr durch ungewöhnliche Geräusche aus der Küche ihrer Doppelhaushälfte an der Breslauer Straße wach geworden. Die Oldenburgerin sei daraufhin aufgestanden und in die Küche gegangen. Dort konnte sie vor dem Fenster einen unbekannten Mann wahrnehmen, der sofort die Flucht durch das geöffnete Küchenfenster in den Garten ergriff.

Laut der Zeugenangaben hat es sich bei dem mutmaßlichen Einbrecher um einen 25- bis 35-jährigen Mann gehandelt. Er sei etwa 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet gewesen. Auf dem Kopf habe der Mann eine Kapuze getragen.

Der Unbekannte hatte offenbar nichts entwendet, daher ermittelt die Polizei wegen versuchten Einbruchdiebstahls. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegen. (609627)

