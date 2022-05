Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Jugendlicher droht mit Messer +++

Oldenburg (ots)

Ein 14-jähriger Schüler hat am Sonntag nach einem Streit ein Messer gezogen und einen 35-jährigen Mann bedroht. Gegen den Jugendlichen wird nun ermittelt.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagnachmittag um 17.10 Uhr in der Kaiserstraße. Der 35-Jährige aus Bad Zwischenahn hatte bemerkt, wie eine Gruppe Jugendlicher Glasflaschen zerschlugen. Da der Mann Sorge hatte, dass dort geparkte Fahrzeuge durch die Scherben beschädigt werden könnten, habe er nach eigenen Angaben die Jugendlichen zur Rede gestellt. Ein junger Mann aus der Gruppe habe den Zeugen daraufhin zunächst beleidigt. Dann soll er ein Messer aus der Tasche gezogen haben und mit der Klinge voran auf den 35-Jährigen zugelaufen sein. Der Zeuge und dessen gleichaltrige Ehefrau brachten sich umgehend in Sicherheit. Aus einer nahegelegenen Gaststätte alarmierte der Zwischenahner die Polizei.

Die drei Jugendlichen flüchteten in Richtung Bahnhof, konnten aber wenig später am Berliner Platz von Polizeibeamten gestellt werden. Bei zwei Jugendlichen im Alter von 14 und 16 Jahren konnten die Beamten Messer sicherstellen; ein weiterer 14-Jähriger, bei dem es sich nach bisherigen Erkenntnissen um den Haupttäter handelt, hatte sein Messer mutmaßlich in einem Mülleimer entsorgt. Auch dieses Messer konnte von den Beamten aufgefunden und sichergestellt werden.

Weitere Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115. (610939)

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell