Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Verkehrsunfall mit schwerverletzten Motorradfahrer++

Oldenburg (ots)

Ein 22-jähriger PKW-Führer aus Apen wollte in Augustfehn mit seinem PKW von der Hauptstraße nach links in die Mühlenstraße einbiegen. Beim Abbiegen übersah er den auf der Hauptstraße in Richtung Detern fahrenden 49-Jährigen Motorradfahrer aus Barßel. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und musste mit dem Rettungshubschrauber nach Sanderbusch geflogen werden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge wurden beim Zusammenstoß beschädigt.

