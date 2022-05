Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Pressemitteilung des Polizeikommissariates Bad Zwischenahn: Brand eines Autohauses in Rastede, OT Wahnbek+++

Aus bislang ungeklärter Ursache brach am Sonntag, dem 15.05.2022, gegen 02:15 Uhr im Bereich der Werkstatt eines Autohauses Am Nordkreuz im Rasteder Ortsteil Wahnbek ein Feuer aus. Das Feuer breitete sich rasch in Richtung des Verkaufsraumes aus, konnte jedoch durch die alarmierten Feuerwehrkräfte gelöscht werden. Zur Vorfallszeit befanden sich in dem an die Werkstatt angrenzenden Verkaufsraum mehrere hochwertige Oldtimer. Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Während der Löscharbeiten musste die Oldenburger Straße zwischen der Sandbergstraße und der Havelstraße voll gesperrt werden. Hierdurch kam es zu geringfügigen Verkehrsbeeinträchtigungen.

