POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Mädchen mit Tretroller bei Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen (10.03.2022)

Engen (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am späten Donnerstagnachmittag an der Kreuzung Bahnstraße, Wettestraße und Keltenstraße ereignet hat. Gegen 16.30 Uhr war ein 21 Jahre junger Mann mit einem VW Up - vom Kreisverkehr mit der Landesstraße 191 kommend - auf der Bahnstraße unterwegs. An der Kreuzung zur Wettestraße bog der VW-Fahrer nach rechts ab. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah der 21-Jährige beim Abbiegen ein 13-jähriges Mädchen, welches die Wettestraße im Einmündungsbereich gerade mit einem Tretroller überquerte. In der Folge kam es zur Kollision zwischen dem Auto und dem Mädchen. Im weiteren Verlauf lenkte der junge Autofahrer gegen und prallte mit seinem Auto noch gegen eine Straßenlaterne. Die 13-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte das Mädchen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Am VW Up entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.500 Euro, am Tretroller in Höhe von 100 Euro. Der Schaden an der Straßenlaterne beläuft sich auf rund 2.500 Euro. Personen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Verkehrsdienst Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

