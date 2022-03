Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Von Sonne geblendet gegen wartendes Auto gefahren (10.03.2022)

Tuttlingen (ots)

Am späten Donnerstagnachmittag ist ein Fahrer eines Kleintransporters auf der Bodenseestraße von der tief stehenden Abendsonne geblendet worden und so gegen ein an der Abzweigung "Hölderstöckle" wartendes Auto gefahren. Auf der Fahrt in Richtung Stadtmitte wollte ein 34-Jähriger gegen 16.30 Uhr mit einem Audi A4 an der genannten Abzweigung von der Bodenseestraße nach links in Richtung Lohmehlenring abbiegen. Wegen nahendem Gegenverkehr musste der Audi-Fahrer warten. Aufgrund Sonnenblendung übersah ein dem Audi folgender 41-jähriger Fahrer eines VW Crafter Kleintransporters das an der Abzweigung stehende Auto und fuhr in das Heck des Audis. Bei dem Unfall entstand an den beiden Fahrzeugen Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Personen wurden nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell