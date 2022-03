Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen-Eßlingen, K5944) Vorfahrtsunfall fordert knapp 10.000 Euro Schaden (10.03.2022)

Tuttlingen-Eßlingen, K5944 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall und einem dabei entstandenen Sachschaden in Höhe von knapp 10.000 Euro an zwei beteiligten Autos ist es am frühen Donnerstagabend an der Einmündung der Zufahrt von der Bundesstraße 523 auf die Kreisstraße 5944 bei Eßlingen gekommen. Von der B 523 kommend, wollte eine 29-Jährige gegen 17.15 Uhr mit einem Audi A4 auf die K 5944 fahren. Hierbei achtete die junge Frau nicht auf einen Toyota Corolla, dessen 26-jähriger Fahrer sich von links aus Richtung Möhringen der Einmündung näherte. Bei der folgenden Kollision der beiden Autos wurde der Toyota um die eigene Achse gedreht und prallte im Anschluss gegen dort montierte Leitplanken. Personen kamen bei dem Unfall nicht zu Schaden. Nach der Unfallaufnahme kümmerte sich ein Abschleppdienst um den nicht mehr fahrbereiten Toyota.

