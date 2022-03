Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Kind von Jugendlichen verletzt - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen und einem Kind am 25.02.2022 vor einem Kino in der Trierer Innenstadt, sucht die Polizei Zeugen der Körperverletzung. Sie werden gebeten, sich mit dem Gemeinsamen Sachgebiet Jugend in Verbindung zu setzen.

Der 13-jährige Junge hielt sich am 25.02.2022 zwischen 19 Uhr und 19.30 Uhr mit Freunden in der Trierer Moselstraße auf. In Höhe der Bushaltestelle geriet er mit drei oder vier Jugendlichen in eine Auseinandersetzung. Die Jugendlichen sollen den 13-Jährigen geschubst und getreten haben, obwohl der Junge auf dem Boden lag. Er erlitt erhebliche Verletzungen. Das Motiv der Tatverdächtigen ist bislang nicht bekannt. Sie sollen etwa 15 Jahre alt gewesen sein.

Bisherigen Ermittlungen zufolge hielten sich mehrere Personen in unmittelbarer Nähe zum Geschehen an der Bushaltestelle des Kinos auf. Ein Mädchen half dem 13-Jährigen und vertrieb die mutmaßlichen Täter.

Das Gemeinsame Sachgebiet Jugend hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen: Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet oder im Vorfeld etwas bemerkt? Insbesondere die Personen, die sich an der Bushaltestelle aufgehalten haben und das junge Mädchen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden - Telefon: 0651/201575-15 oder per E-Mail: pdtrier.sgjugend@polizei.rlp.de

