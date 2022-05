Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Erneuter Einbruch in Breslauer Straße ++ Weitere Diebstähle in Oldenburg +++

Oldenburg (ots)

Erneut ist es in der Breslauer Straße zu einem Einbruch gekommen: Ein unbekannter Täter ist offenbar in der Zeit zwischen Montagmorgen (1.40 Uhr) und Dienstag, 6.20 Uhr, auf den Balkon einer Wohnung im ersten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses geklettert. Dort öffnete er ein auf Kipp stehendes Fenster, drang in die Wohnung ein und entwendete Bargeld. Anschließend betrat der Unbekannte das Treppenhaus und gelangte in zwei weitere, unverschlossene Wohnungen, wo er ebenfalls Bargeld stahl. Der Täter konnte unerkannt flüchten. Bereits am Montag berichtete die Polizei von einem Einbruch an der Breslauer Straße. Einen Zusammenhang beider Taten ist derzeit nicht auszuschließen:

Am vergangenen Wochenende (Tatzeit zwischen Samstagnachmittag und Montag, 7 Uhr) betraten Unbekannte ein Baustellengelände an der Rosenstraße und begaben sich auf das Dach eines Rohbaus. Dort brachen sie einen Container auf und entwendeten daraus mehrere Werkzeuge. Außerdem stahlen die Diebe mehrere Gasflaschen, die ebenfalls auf dem Dach abgestellt waren. (613259)

Etwa im selben Tatzeitraum schlugen unbekannte Täter am Artillerieweg die Scheibe eines auf einer Baustelle abgestellten Baggers ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten die Diebe ein Werkzeugset. (614463)

Die Polizei sucht Zeugen der genannten Taten. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

