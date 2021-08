Polizei Paderborn

POL-PB: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Bad Lippspringe (ots)

(mb) Bei der Kollision mit einem Auto auf der Straße Am Vorderflöß hat ein Elektroradfahrer am Dienstag schwere Verletzungen erlitten.

Der 68-jährige Pedelec-Fahrer fuhr gegen 11.20 Uhr auf dem Geh- und Radweg Am Vorderflöß stadteinwärts. Eine 65-jährige VW-Lupo-Fahrerin wollte zeitgleich von einem Geschäfts-Parkplatz auf die Straße abbiegen. Sie bremste am Gehweg und rutschte dann laut eigenen Angaben von der Kupplung ab. Das Auto machte einen Satz nach vorn und erfasste den querenden Radler frontal. Der 68-jährige rutschte über die Motorhaube und stürzte auf die Straße. Ein Notarzt versorgte den schwerverletzten Pedelecfahrer am Unfallort. Mit einem Rettungswagen kam der Mann in ein Krankenhaus nach Paderborn.

