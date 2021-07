Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Mosbach: Unter Alkoholeinfluss am Steuer

Seinen Führerschein und eine Blutprobe musste ein 33-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle in Mosbach abgeben. Der Mann war in der Nacht auf Mittwoch mit überhöhter Geschwindigkeit im Industriegebiet unterwegs und wurde deswegen von einer Polizeistreife angehalten. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann nach Alkohol roch und führten mit ihm einen Test durch. Dieser zeigte ein Ergebnis von über 2 Promille, weshalb der Mann die Beamten in ein Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten musste.

Mosbach: BMW auf Supermarktparkplatz beschädigt

Knapp 15 Minuten reichten am Dienstagnachmittag in Mosbach für eine unbekannte Person aus, um Schäden in Höhe von rund 5.000 Euro an einem Auto zu verursachen und danach unerkannt zu flüchten. Der Besitzer des weißen 3er BMW hatte seinen Wagen gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Pfalzgraf-Otto-Straße abgestellt. Als er eine Viertelstunde später wieder vom Einkaufen zurückkam, bemerkte er einen Unfallschaden am linken hinteren Kotflügel. Zeugen, die zur angegebenen Zeit den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefonnummer 06261 8090, zu melden.

Buchen: Unfall beim Abbiegen

Zwei Personen wurden bei einem Unfall am Mittwochmorgen bei Buchen schwer verletzt. Ein 30-Jähriger fuhr gegen 8 Uhr von Osterburken-Bofsheim in Richtung Buchen-Götzingen. Am Abzweig in Richtung Eberstadt wollte der Mann nach links abbiegen, übersah dabei aber wohl den entgegenkommenden Wagen, es handelte sich hierbei ebenfalls um einen Opel, einer 41-Jährigen. Die Fahrzeuge kollidierten miteinander, wobei die Fahrzeugführer verletzt wurden. Rettungskräfte brachten beide mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Die L582 blieb für die Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten bis etwa 10.30 Uhr gesperrt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden ist bislang noch unbekannt.

Elztal-Dallau: Diebe im Milchhäusle

Einbrecher suchten zwischen Montag, 20 Uhr, und Dienstag, 7 Uhr, das "Milchhäusle" in der Dallauer Hauptstraße heim. Die Unbekannten hebelten einen dort aufgestellten Lebensmittelautomaten auf und entwendeten eine darin befindliche Kunststoffschale mit Münzgeld. Nachdem die Diebe ihre Beute an sich genommen hatten, flüchteten sie unerkannt. Zeugen, denen im genannten Zeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schefflenz unter der Telefonnummer 06293 233 in Verbindung zu setzen.

