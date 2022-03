Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220314 - 0276 Frankfurt-Innenstadt: Schnelle Festnahmen nach körperlichem Angriff

Frankfurt (ots)

(ro) Am Freitag, den 11. März 2022, wurde der Frankfurter Polizei in den späten Abendstunden eine größere Auseinandersetzung auf der Zeil gemeldet. Vor Ort konnten die alarmierten Polizeistreifen zwei weibliche Tatverdächtige festnehmen, die im Verdacht stehen, zwei Frauen zuvor körperlich angegriffen zu haben.

Gegen 22:20 Uhr wurde dem Polizeinotruf eine körperliche Auseinandersetzung auf der Zeil mitgeteilt. Die umgehend entsandten Polizeistreifen waren innerhalb kurzer Zeit vor Ort und konnten zwei tatverdächtige Frauen im Alter von 18 und 33 Jahren festnehmen. Nach aktuellen Ermittlungen stehen diese im Verdacht, zusammen mit einer bislang noch unbekannten Mittäterin, zwei Passantinnen im Alter von 31 und 40 Jahren zunächst verbal und anschließend körperlich mit Schlägen und Tritten angegriffen zu haben. Die Geschädigten sollen hierbei zu Boden gefallen und zudem mit einem E-Roller beworfen worden sein.

Nach dem Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die 33-jährige Angreiferin wieder auf freien Fuß gesetzt. Ihre 18-jährige Begleiterin wurde nach Beendigung der strafprozessualen Maßnahmen in Gewahrsam genommen und zur Ausnüchterung in das Polizeipräsidium Frankfurt verbracht. Die Ermittlungen in der Sache dauern weiter an.

