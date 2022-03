POL-F: 220314 - 0274 Frankfurt-Riederwald: Randalierer wehrt sich bei Festnahme

Frankfurt (ots) - (ro) Bei einem Verkehrsunfall mit drei Fahrzeugen an der Anschlussstelle Preungesheimer Dreieck wurden am Freitagmorgen (11. März 2022) mehrere Personen verletzt. Ein beteiligtes Auto geriet infolge des Zusammenstoßes in Brand. Gegen 07.40 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau mit ihrer 25-jährigen Beifahrerin die Bundesstraße 3 in Fahrtrichtung ...

