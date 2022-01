Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Am Wochenende kam es zu diversen Wohnungseinbrüchen.

Mainz-Stadtgebiet, mehrere Einbrüche am Wochenende (ots)

Samstag, 08.01.2022

In der Gärtengasse wurden in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 14:30 Uhr, mehrere Kellerverschläge aufgebrochen und durchwühlt. Die Eigentümer wurden durch die Polizei darüber informiert. Inwieweit etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

In einem Fall wurde die Balkontür eines Mehrfamilienhauses aufgehebelt und die Wohnung durchsucht. Es wurde Schmuck sowie Bargeld in mittlerer dreistelligen Höhe entwendet.

In einem anderen Fall, wurde eine Fußpflegerin von einer Kundin darauf hingewiesen, dass die Scheibe eines Fensters ihrer Praxis/ihres Salons eingeworfen worden sei. Die Eigentümerin konnte daraufhin feststellen, dass lediglich die Schubladen der Praxis/des Salons durchwühlt, jedoch nichts entwendet wurde.

Derzeit gibt es keine Täterhinweise.

Einbruch - was nun?

- Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. - Bei akuter Bedrohung, wählen Sie 110! Die Polizei wird alles Erforderliche tun, um Sie zu schützen. - Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten. Dies sollten Sie auch tun, wenn die Täter oder Täterinnen keinen Erfolg hatten oder nichts gestohlen wurde! - Zeigen Sie die Straftat bei der Polizei an. Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten. Dies sollten Sie auch tun, wenn die Täter oder Täterinnen keinen Erfolg hatten oder nichts gestohlen wurde! - Räumen Sie nicht auf, lassen Sie alles so, wie Sie es vorgefunden haben und fassen Sie möglichst nichts an, bis die Polizei die Spuren sichern konnte. Spuren sind sehr wichtig, um die Einbrecher ermitteln zu können. - Stellen Sie eine Liste der gestohlenen Gegenstände zusammen! Beschreiben Sie diese möglichst genau. Vielleicht haben Sie auch schon eine Wertgegenstandsliste, auf die Sie zurückgreifen können. Kaufbelege, Gerätenummern etc. sind für eine spätere Zuordnung hilfreich, falls die Gegenstände durch polizeiliche Ermittlungen wiedergefunden werden. - Falls Schlüssel gestohlen wurden, lassen Sie die entsprechenden Schließzylinder vorsichtshalber ersetzen. - Verstauen Sie keine wertvollen Gegenstände in Ihrem Kellerverschlag - Kellerräume, soweit sie mittels einem Holzgatter abgegrenzt sind, sollten von außen her nicht einsehbar und mit einem hochwertigen Schloss gesichert sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu einem der genannten Fälle geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei in Mainz unter dem Hinweisportal: https://www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/ in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell