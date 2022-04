Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Lkr. Konstanz) Einbruch in Rastanlage (24.04.2022)

Engen (ots)

Unbekannte Täter sind am Sonntagabend, gegen Mitternacht, in die Rastanlage Hegau Ost auf der Autobahn 81 eingebrochen. Die Einbrecher hebelten eine Fenstertür auf und verschafften sich so Zutritt zu den Innenräumen des Gastronomiebetriebs. Im Bereich des Kioskes öffneten die Täter anschließend gewaltsam einen Spielautomaten. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. Personen, die gegen Mitternacht Verdächtiges im Bereich der Rastanlage beobachtet haben, oder sonst sachdienliche Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen, Tel. 07733 9960-0, in Verbindung zu setzen.

