Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Zeugenaufruf nach gefährlichem Überholvorgang

Halle (ots)

Am 27.07.2021, gegen 07.25 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 240, zwischen den Ortschaften Linse und Halle nach einem gefährlichen Überholvorgang zu einer Beinahekollision mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Nur durch das Ausweichen in den Straßengraben konnte die Entgegenkommende einen Frontalzusammenstoß und damit schlimme Unfallfolgen vermeiden. Bei dem anschließend flüchtigen Überholer handelte es sich um den/die Führer/in eines schwarzen VW Busses oder Transporters. Zeugen - insbesondere der/die vom Transporter Überholte - werden gebeten, sich mit der Polizei Bodenwerder, Tel.: 05533-97495-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden, übermittelt durch news aktuell