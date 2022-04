Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unbekannter fährt grauen Volvo an (23.04.2022)

Radolfzell (ots)

Zu einer Unfallflucht ist es am Samstag, zwischen 13 Uhr und 16 Uhr, auf der Schützenstraße gekommen. Ein Unbekannter fuhr einen auf Höhe der Hausnummer 50 geparkten grauen Volvo an und beschädigte diesen im Bereich des linken Hecks. Anschließend flüchtete der Unbekannte, ohne sich um den verursachten Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Radolfzell, Tel. 07732 95066-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell