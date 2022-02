Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Suche einer Unfallzeugin eines Unfalls auf dem Parkplatz beim Meusch-Center

Linz am Rhein (ots)

Am Donnerstag, 24.02.2022 zwischen 18:50 Uhr bis 19:10 Uhr kam es auf dem Parkplatz des Meusch-Centers in Linz am Rhein zu einem Verkehrsunfall. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Parker seine Fahrertür gegen ein anderes geparktes Fahrzeug gestoßen hatte und anschließend die Unfallstelle verlassen hatte. Die Zeugin ist der Polizei nicht bekannt und wird deshalb gebeten sich bei der Polizei zu melden. Ihre Angaben werden zwecks Bearbeitung der Unfallanzeige dringlich benötigt.

