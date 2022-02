Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Einbruchsdiebstahl

Windhagen (ots)

In der Zeit vom 26.02.2022, 12:30 Uhr bis 27.02.2022, 00:00 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Wohnhaus in Windhagen. Hierbei hebelte die bislang unbekannte Täterschaft eine rückwärtige Terrassentüre auf und gelangten somit ins Innere. Dort wurden sämtlichen Schränke deliktstypisch durchwühlt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen lediglich Bargeld im einstelligen Bereich. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im oben angegebenen Tatzeitraum der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell