Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Mehrere Sachbeschädigungen an geparkten Pkw im Stadtgebiet Wissen

Wissen (ots)

Wissen. Mindestens fünf am Fahrbahnrand geparkte Pkw´s wurden am Abend und in der Nacht von Samstag, 26.02.2022 auf Sonntag, 27.02.2022 im Stadtgebiet beschädigt. Bislang unbekannte Täter beschädigten die Außenspiegel der Fahrzeuge, indem sie dagegen schlugen oder traten. Es entstand ein Gesamtschaden von mehreren tausend Euro. Eine Tathandlung, die sich gegen 21:15 Uhr im Bereich der Rathausstraße in Höhe der Hausnummer 43 ereignete, konnte von einem Zeugen beobachtet werden. Die Täter flüchteten daraufhin in ein Anwesen in der Nähe. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Täter 1: männlich, ca. 20-30 Jahre alt, sehr groß gewachsen mit kurzen Haaren. Täterin 2: weiblich, 17-25 Jahre, ca. 160cm groß, blonde Haare. Die weiteren Tatorte befinden sich im Bereich der Böhmerstraße in Wissen u. der Schloßstraße in Wissen-Schönstein. Sachdienliche Hinweise an die Polizeiwache in Wissen.

