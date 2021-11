Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung, Fahrer leicht verletzt

Hausen (Wied) (ots)

Am Montag, 01.11.2021, kam es gegen 02:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Der 21-jährige Fahrer eines PKW Ford befuhr die L 255 in Richtung Waldbreitbach. Kurz nach der Einmündung nach Hausen (Wied) kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dortige Schutzplanke. Während der folgenden Verkehrsunfallaufnahme wurde bei dem Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt, ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille. Am PKW entstand Sachschaden, der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt. Es erfolgte eine Blutentnahme, der Führerschein wurde sichergestellt, es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

