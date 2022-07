Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Vermisstenfahndung/Öffentlichkeitsfahndung Polizei Edenkoben

Landau (ots)

Seit heute Morgen, 24.07.2022, ca. 11 Uhr, wird der 68-jährige Terence Ullrich vermisst. Herr Ullrich ist dement und dürfte aufgrund seines Krankheitsbilds nicht orientiert sein. Er ist aus einem Altersheim in der Klosterstraße in Edenkoben abgängig (Nähe Hilschweiher). Eventuell befindet sich Herr Ullrich in hilfloser Lage, es läuft bereits eine Personensuche. Der Vermisste ist 170 cm groß, schlank und hat eine Glatze. Er war zum Zeitpunkt seines Verschwindens bekleidet mit einer blauen Jogginghose und einem weiß/blau gepunktetem T-Shirt. Der Vermisste läuft in auffallend kurzen "Trippelschritten". Hinweise bitte an die Polizei Edenkoben unter der 06323-9550 oder an die umliegenden Polizeidienststellen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell