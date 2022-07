Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: BETRUNKENER RADFAHRER STÜRZT UND MUSS IN GEWAHRSAM

Germersheim (ots)

Am 23.07.2022 gegen 19:40 Uhr wurde der Polizei in Germersheim ein gestürzter Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße in Bellheim gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass der 66-jährige Fahrradfahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,84 Promille. Nach seiner medizinischen Versorgung im Krankenhaus wurde bei ihm eine Blutentnahme durchgeführt. Da er im Anschluss der Maßnahmen aufgrund seiner Alkoholisierung immer noch einen schwankenden Gang hatte, wurde er zu seinem eigenen Schutz dem Gewahrsam zugeführt. Den Fahrradfahrer erwartet nun ein Strafverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell