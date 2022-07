POL-PDLD: Brand auf dem ehemaligen Werftgelände

Wörth am Rhein (ots) - Wörth am Rhein; Am 22.07.2022 befuhren um 19:42 Uhr zwei Verkehrsteilnehmer mit ihrem PKW die L 540 von der BAB 65 kommend in Richtung Hagenbach. Als der 53-jährige Fahrer feststellte, dass er sich verfahren habe, wollte er unmittelbar über eine Sperrflächen wenden. Der nachfolgende Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf den PKW auf. Durch den Unfall verletzten sich zwei ...

