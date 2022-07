Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Herxheim bei Landau/Pfalz - Kanaldeckel ausgehoben

Herxheim b Landau (ots)

Am Morgen des 22.07.2022 meldet eine Passantin bei der Polizeiinspektion Landau, dass sie in der Straße Am Kleinwald in Herxheim diverse ausgehobene Kanaldeckel /Straßenabläufe festgestellt habe. Diese würden ein deutliches Risiko für andere Verkehrsteilnehmer darstellen. Die Örtlichkeit wurde umgehend durch eine Polizeistreife überprüft. Es konnten keine ausgehobenen Kanaldeckel mehr festgestellt werden. Möglicherweise wurden diese durch andere Verkehrsteilnehmer wieder eingehoben.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

