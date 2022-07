Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau/Pfalz - Klettergerüst brennt

Landau (ots)

Am 22.07.2022, 00:30 Uhr, wurde bei der Polizeiinspektion Landau mitgeteilt, dass an der Horstring-Grundschule ein Klettergerüst brennen würde. Vor Ort konnten glimmente Holz-Schnitzel unter dem Klettergerüst festgestellt werden. Im Nahbereich konnten keine Personen angetroffen werden, die mit dem Sachverhalt in Verbindung gebracht werden konnten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise hierzu machen können, sich telefonisch unter 06341/2870 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizei in Landau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell