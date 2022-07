POL-PDLD: Pleisweiler- Oberhofen - Trickdiebstahl auf dem Parkplatz

Bad Bergzabern (ots) - Am 22.07.2022 hatte die Geschädigte ihren PKW in Bad Bergzabern, im Maxburgring geparkt. In der Zeit zwischen 14:00 Uhr und 15:00 Uhr streifte vermutlich ein PKW beim Einfahren in die dortige Einfahrt ihren PKW und beschädigte die Fahrzeugbeleuchtung. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter 06343-93340 oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen. ...

mehr