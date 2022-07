POL-PDLD: Kontrolle des Durchfahrtsverbot

Germersheim (ots) - Am 21.07.2022 wurden zwischen 07:30 Uhr und 08:05 Uhr Schulwegkontrollen an der Nardini-Schule in Germersheim durchgeführt. Es wurden lediglich zwei Verstöße gegen das Durchfahrtsverbot festgestellt. Es ergaben sich zudem mehrere Bürgergespräche. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Landau Polizeiinspektion Germersheim Friedrich-Ebert-Straße 5 76726 Germersheim Telefon: 07274-9581602 www.polizei.rlp.de/pd.landau Pressemeldungen der Polizei ...

mehr