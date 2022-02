Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Bilanz zum Weiberdonnerstag

Kreis Euskirchen (ots)

Aus polizeilicher Sicht war der diesjährige Weiberdonnerstag wie die Einsatzlage an einem gewöhnlichen Donnerstag. Im gesamten Kreisgebiet wurden drei Strafanzeigen zu Körperverletzungen aufgenommen, darunter war ein fahrlässiges Delikt in einer Gaststätte, wo unbeabsichtigt eine Frau mit einem Glas am Kopf getroffen wurde und eine Platzwunde erlitt. In einem anderen Fall kam zu einer Streitigkeit in einer Euskirchener Kneipe in der Nähe einer Karnevalsveranstaltung. Der Beschuldigte soll dabei u.a. versucht haben, den Geschädigten mit einer Glasflasche und einem Holzstuhl zu schlagen. Im dritten Fall kam es in Mechernich auf einer privaten Karnevalsveranstaltung zu einer Auseinandersetzung, bei dem ein Beschuldigter einem anderen Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben soll.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell