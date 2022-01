Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hiddingsel, Finkenstraße

Versuchter Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

In der Zeit vom 31.12.2021, 10.30 Uhr bis zum 03.01.2022, 07.30 Uhr beschädigten bislang unbekannte Täter die Wohnungstür eines 48-jährigen Hiddingselers in einem Mehrparteienhaus in Dülmen, Hiddingsel auf der Finkenstraße. Die Täter versuchten augenscheinlich die Tür zu öffnen, um in die Wohnung zu kommen. Dies gelang ihnen jedoch nicht.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell