Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Zigarettenstangen gestohlen

Hellenthal (ots)

In der Nacht zum heutigen Donnerstag (3.30 Uhr) hebelten Unbekannte eine Tür eines Verbrauchermarktes in der Hardtstraße auf und gelangten so in den Verkaufsraum. Hier begaben sie sich zielstrebig zum verriegelten Schiebetor, hebelten dieses Tor und eine mit Tabakwaren befüllte Roll-Gitterbox auf und entwendeten ca. 150 Stangen Zigaretten.

