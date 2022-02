Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mit Kleinkraftrad gestürzt

Euskirchen-Wißkirchen (ots)

Offenbar wegen einer Fräskante kam Dienstagnachmittag ein 63-jähriger Rollerfahrer aus Brühl auf der Kommener Straße zu Fall. Nach Zeugenaussagen war der Zweiradfahrer mit seinem Kleinkraftrad auf der Kommener Straße Richtung Euskirchen unterwegs. Bedingt durch Bauarbeiten an der Straße befindet sich in Höhe der Unfallstelle eine Fräskante auf der Fahrbahn. Der 63-Jährige stieß mit dem Vorderrad gegen diese leichte Kante und stürzte. Ein Rettungswagen brachte den Brühler in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell