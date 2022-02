Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Firmenlager eingebrochen

Nettersheim-Zingsheim (ots)

Vier Rüttelplatten entwendeten Diebe bei einem Einbruch in ein Firmenlager an der Straße "Auf der Heide". Der oder die Tatverdächtigen hebelten das Schiebetor zum gänzlich umfriedeten Gelände auf und entwendeten vom Außenbereich die vier Rüttelplatten. Nach Angaben eines Angestellten sei es unmöglich mit Körperkraft die Geräte zu transportieren. Nach seinen Angaben müsste also technisches Gerät eingesetzt worden sein.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell